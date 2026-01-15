ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê6¼Ò¤Î25Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¶âÍ»Âç¼ê6¼Ò¤Î2025Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤¬15Æü¡¢½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£6¼Ò¤Î¤¦¤Á4¼Ò¤Î½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Ê³ô¼°»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ìÉôÌç¤¬¿­¤Ó¡¢¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¶âÍø¤ò½ä¤êÇ¯Î¨10¡ó¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä´Ä¶­¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤âÉº¤¦¡£ºÇÂç¼ê¤ÎJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ7