日本維新の会の吉村洋文代表と、横山英幸副代表が１５日、大阪市内で「日本維新の会・大阪維新の会」記者会見にそろって出席した。会見に先立って行われた大阪維新の会全体会議で、吉村代表は大阪府知事の辞職と、都構想を挑戦に掲げた出直し選挙を行うことを明言した。吉村氏は過去２回との違いについて「今回の選挙においては、副首都にふさわしい都構想をつくらせてくださいということになると思う」と説明した。ダブル選挙