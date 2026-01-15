高市早苗首相が２３日召集の通常国会の冒頭に衆院を解散する意向を固めたことを巡り、衆院選を「１月２７日公示、２月８日投開票」で実施する日程が有力になった。２月６日にはミラノ・コルティナ五輪が開幕。日本勢のメダルラッシュの期待も懸かる中で、異例の五輪期間中の国政選挙実施となる。五輪開催期間中に日本の国政選挙が行われるのは１９９２年バルセロナ五輪期間中（７月２５日〜８月９日）に参院議員選挙（７月２６