Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«¡Ê¤â¤¦¡¦¤Í¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï15Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤ÎÂè42¼¡Æî¶Ë´ÑÂ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¶ËÃÏ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÏÁ´¿ÍÎà¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³ÆÊýÌÌ¤È¶¦¤Ë¶ËÃÏÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£