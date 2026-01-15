´Ú¹ñÈ¯¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉAnua¡Ê¥¢¥Ì¥¢¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î³Æ¼ï¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ÇÎß·×60´§*¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÈþÍÆ±Õ¤ä¥Þ¥¹¥¯¡¢²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Éý¹­¤¤ÁØ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£À®Ê¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ¸­¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê4¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤â¤È¤­¤Þ¤¹♡ ¥Ù¥¹¥³¥¹ºÇ