ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30 Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°