¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30 ·ë²Ì7.7 Í½ÁÛ1.0Á°²ó-3.7¡Ê-3.9¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô)