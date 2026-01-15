濱尾ノリタカ（26）が15日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われた短編映画製作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS Season8」公開直前舞台あいさつに登壇。MEGUMI（44）がプロデューサーを務め、故郷・岡山県倉敷市の美観地区や瀬戸内海などで撮影した作品で主演を務め「夜に、たまたま花火が上がって…。その前の役が結構、ハードな感情になるものが多かったので、泣けてきた。1日目からエモーションになった岡山は最高の場