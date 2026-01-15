¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢½÷À­¤ÎÃóÆüÂç»È¤é¤Èº©ÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡¢Í¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤­¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¥á¥­¥·¥³¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î½÷À­¤ÎÃóÆüÂç»È¤é¤È¤Îº©ÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º©ÃÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À­ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡Ù¤ò°ì¤ÄÇË¤ë¤³¤È