ＴＢＳ系特番「渡辺直美のニッポン０泊バカンス☆中村倫也×エライザ×伊藤英明と日本満喫日帰り旅！」が１５日放送され、“笑撃”のプ〜事件が発生した。伊藤がワゴン車のハンドルを握り、助手席に直美が座って、あの、ハライチ、猪狩蒼弥の６人でドライブ。道中のトークで伊藤から「海外に不安はなかったの？」と聞かれた直美は、アメリカ行きのきっかけを明かした。「（千鳥の）大悟さんが『おまえ、アメリカ行かへんの？