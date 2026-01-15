¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤»É¤·¤¿¡×¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¤¿¤á¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨ÁöÍÆµ¿¼Ô³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¥ä¥Þ¥â¥È¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡×ÁÜºº°÷¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤³¤¿¤¨¤ëÃË¡£¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì