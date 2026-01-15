堂本光一さん（47）が作・構成・演出・主演のすべてを務めるミュージカルの映像作品『Endless SHOCK 2024 the Last Year』が、15日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位に輝きました。『SHOCK』シリーズは、2000年にスタートし、通算2128回の公演を重ね、2024年11月に東京・帝国劇場で最終公演を迎えました。同シリーズ最後の映像作品となる本作は、2024年4〜5月に帝国劇場で上演された『Endless SHOCK』