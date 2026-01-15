松下奈緒主演のフジテレビ「夫に間違いありません」は１２日に第２話が放送された。失踪中の夫が水死体で発見され、保険金５０００万円を受け取った朝比聖子（松下）のもとに、夫の一樹（安田顕）が戻ってくる。検分した死体は別人だった…。失踪中に懇ろな仲だったキャバクラ嬢・藤谷瑠美子が一樹をそそのかし、朝比家の保険金を奪おうと画策。一樹のクズぶりも相まって、聖子の明るい未来が見えない衝撃展開が続いている。