１５日放送の日本テレビ系「ぐるナイゴチ２７開幕！新メンバーは２人！２時間ＳＰ」（午後７時）で、「ゴチになります！」の新メンバーが発表され、５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバー・佐野勇斗と、女優の倉科カナが登場した。新メンバー決定にＸ（旧ツイッター）のトレンドランキングでは、１位に「＃ぐるナイ」、３位に「佐野くん」、５位に「倉科カナ」、７位に「佐野勇斗」、１０位に「佐野さん」、１１位に「