赤色灯15日午後5時35分ごろ、兵庫県西宮市甲子園口6丁目の国道2号で乗用車など6台が絡む事故があった。甲子園署によると、3人が搬送され、うち60代男性が意識不明の重体。50代男性2人の命に別条はないという。署は60代男性の乗用車が前の車に次々とぶつかるなどしたとみて、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いを視野に事故の状況を調べる。6台のうち1台は歩道に乗り上げた。現場はJR甲子園口駅から南西約1キロの片側2車