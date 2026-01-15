昨夏まで高校野球に打ち込んだ3年の選手たちも今春から次のステージに進む。全国高校野球選手権福岡大会で準優勝した九州国際大付の内野手で主将を務めた三宅巧人（3年）は、今秋から米アリゾナ州のイースタンアリゾナ大へ留学し、野球を続ける道を選んだ。憧れのスーパースターからもらった「金言」を胸に海を渡り、日米でのプロの道を目指す。 ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎（スタンフォード大