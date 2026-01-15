¸ÄÀ­Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÈäÏª½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖLevi's¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥Æ¡¼¥Þ:¥°¥é¥ó¥¸(Grunge) ¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼(Preppy)¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó(Bohemian)¤Ë¥Û¥é¡¼(Horror)¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤» =¥Û¥é¥ó¥Á¥Ã¥¯(Horror-chic)¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉLevi's¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö¾¯¤·ÉÔµ¤Ì£¤Ç´ñÌ¯¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤À¤«¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß