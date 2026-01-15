·§ËÜËÌ¹ç»Ö½ð¤Ï15Æü¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è³áÈøÄ®ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç14Æü¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î»ùÆ¸¤¬Ç¯Îð50¡Á60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ç¥°¥ê¥³¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢³Ø¹»Ì¾¤ä»áÌ¾¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£