Ê¡°æ¹©Âç¤Ï15Æü¡¢¸µ¹­Åç¡¢ºå¿À¤ÎÄ®ÅÄ¸øÆóÏº´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬1·îËö¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢2·î1Æü¤è¤ê¸µ¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹õºäÍÎ²ð»á¡Ê50¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹õºä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÌîµåÉô¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÊ¡°æ¤«¤éÆüËÜ°ì¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹õºä´ÆÆÄ¤Ï75Ç¯6·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î50ºÐ¡£ÅìÏÂÂç¾»Ê¿¡Ê¸½¾»Ê¿¡Ë¤«¤é¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥·