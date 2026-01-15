Bimiが3月18日にリリースする新作EP『【人】／INORI』（ヨミ：イノリ）を引っ提げた全国ツアーのツアータイトルが、＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞に決定し、あわせてツアーキービジュアルも公開された。本ツアーでは、一部公演にて対バン形式での開催が決定。対バンアーティストとして、e5／G:nt／Jene／Lilniina／OHTORA／valknee／山田ギャル神宮／MADKIDの豪華全8アーティストが、各公演に出演することが発表された。