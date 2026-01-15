ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説を原作とする実写ドラマ 『人間標本』がPrime Videoにてプライム会員向けに世界独占配信中です。“イヤミスの女王”と呼ばれる湊が、デビュー時より温めてきた【親の子殺し】というセンセーショナルなテーマに挑んだ本作は、 蝶の研究者である榊史朗教授（西島秀俊）が、最愛の息子の至（市川染五郎）を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたという衝撃