ºòÇ¯·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤¬£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¡£¥·¥ê¡¼¥º°ìºîÌÜ¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù(2002)¤Ç¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥à¤¬¡¢º£ºî¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢Åö»þ¿·¿Êµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÉÂ±¡¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¿Í¤È²½¤·