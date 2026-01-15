日本テレビ系バラエティー「ぐるぐるナインティナイン」人気企画「グルメチキンレースゴチになります！」の「ぐるナイゴチ27開幕！新メンバーは2人！2時間SP」（午後7時）が15日放送され、2人目の新メンバーは女優の倉科カナ（38）と発表された。倉科は「ガチで頑張ります」と意気込む一方、「幼いころから観ていたので自分が入るとは思っていなかったのでビックリ」とオファーに驚いたことも明かした。「ガチ26」で脱落した小芝