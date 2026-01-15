左から：ゴディバジャパン マーケティング本部 エキスパートのレベッカ・ミン氏、ゴディバ エグゼクティブシェフ／パティシエのヤニック・シュヴォロー氏、ゴディバ ジャパン 社長 ジェローム・シュシャン氏、ジャニス・ウォン氏、エマニュエル・リオン氏、ピエール・マルコリーニ氏ゴディバ ジャパンは、創業100周年を記念してプレスカンファレンスを1月14日に開催した。当日は、ゴディバ ジャパン 社長 ジェローム・シュシャン氏