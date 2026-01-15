·²ÇÏ¸©Æâ¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¶µ¤¨»Ò¤Î10Âå¤Î½÷À­¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢39ºÐ¤Î¸µ½Î¹Ö»Õ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÎëÌÚ½¨ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åö»þ¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿·²ÇÏ¸©Æâ¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î10Âå¤Î½÷À­¤ÎÂÎ¤òÉþ¤Î¾å¤«¤é¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸á¸å3»þ¤´¤í¤«¤é¸á