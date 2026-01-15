¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á2ºîÉÊ¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡£2026Ç¯2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë½é¤ÎE.P.¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤Î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎE.P.¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¡¢À½Â¤¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¡Ö¤­¤ã¤Ë¤áÈ×¡×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îorie»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Ç¡¢Ñ³¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ