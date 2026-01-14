¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Îano¤¬²Î¾§¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿OP±ÇÁü¡¢¤½¤·¤ÆFOMARE¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Ï¡¢ÆâÆ£ÂÙ¹°¤ËÌ¡²è¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ2023Ç¯¤Ë¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆºÆµ¯Æ°¡£