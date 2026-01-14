¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤ª¤è¤ÓED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëYOASOBI¡£¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Á´23´¬¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1,700ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Æ´¤ì¤Îº´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢À­ÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤ØÅ¾Æþ¤·¤¿°²²°¿ðµ©¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç¥É¥é