ドル円、１５８円台半ばで神経質な展開、日銀報道で一時急落も下げ渋る＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、売買が交錯する神経質な展開。ドル円は東京市場からの底堅い動きを引き継ぎ、序盤には158.70付近で推移していた。しかし、ロンドン時間に入ると、ブルームバーグが関係者の話として「日銀は円安進行に伴う物価上振れや経済への影響を一段と警戒しており、一層の円安が今後の利上げペースを速める可