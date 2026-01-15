15日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるナイゴチ27開幕！新メンバーは2人！2時間SP』（後7：00〜後9：00）では、佐野勇斗（27）に続く2人目の新メンバーとして倉科カナ（38）が加入すると発表された。【写真】ビジュ強！ゴチ新メンバーの佐野勇斗＆倉科カナ倉科は1987年12月23日生まれ、熊本県出身。『ミスマガジン2006』でグランプリに選ばれ、グラビア、バラエティー番組、映画、ドラマ、CMなど幅広く活動。2009年9月、NH