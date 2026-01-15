俳優の松田美由紀（64）が15日、都内で行われたクリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開直前舞台あいさつに登場。きのう14日に、俳優の松田優作さんとの間に生まれた長女でミュージシャンの松田ゆう姫（38）が結婚を発表したことに言及し、「母業が終わりました」と笑顔を見せた。【写真】2ショットで結婚を発表した松田ゆう姫＆後藤慶太郎短編作品『カラノウツワ』の監督、脚本を務め