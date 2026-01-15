Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÇã¤¤¼è¤êÀìÌçÅ¹¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶â¡×¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£Éã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¶â¤Î¥á¥¬¥Í¤È¶â»õ¤ò»ý¤Á¹þ¤à½÷À­¤ä¡¢¿·º§¤Î»þ¤ËÉ×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶â¤Î»ØÎØ¤ò¡ÈÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÉÇä¤ê¤ËÍè¤¿½÷À­¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¶â¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¶Ã¤­¤ÎººÄê³Û¤Ë¡ª¼«Âð¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¤ªÊõ¡É¤Î¿ô¡¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê1·î15ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë