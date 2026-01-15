Photo: 山科拓郎 この記事は2025年5月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。歯磨きは毎日しているけれど、デンタルフロスは「ちょっと面倒で続かない」。そんな小さな罪悪感を抱えながら、なんとなく過ごしていませんか？フロスが大事なことは知っているんですが、指に巻くのもハンドル式を使うのもなんだか扱いにくく