エキスパート表彰部門で野球殿堂入りを果たした栗山英樹氏（６４）が１５日、都内のホテルで行われた通知式と記者会見に出席。今年のＷＢＣについて言及した。栗山氏は創価高、東京学芸大を経て１９８４年にヤクルトに入団。９０年にケガとメニエール病により引退すると、テレビに舞台を移しスポーツキャスターとして活躍した。１２年に日本ハムの監督に就任。２１年まで指揮を執り２度のリーグ優勝（１２年、１６年）、１度の