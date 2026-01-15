Image: Gizmodo US 無人タクシー、コンセプトカー、そして巨大なタッチスクリーンetc.。ラスベガスで開催されていたCES 2026では、自動車関連展示も盛り上がっていました。今年は「エージェンティックAI（自律的に動くAI）」のオンパレードで、クルマからEV、eVTOL、トラック、大型トレーラー、ロボタクシー、果てはボートにまでAIが乗っかってました。でも「エージェンティックAI」のバーゲ