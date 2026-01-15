人気コスプレイヤーの伊織もえが、7日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】まん丸マシュマロを持ち上げ！重量感がたまらない 伊織は同誌の前回発売号でも表紙と巻頭グラビアを飾っており、2号連続の登場となった。温泉宿を舞台に、しっとりとした雰囲気のグラビアを披露。マシュマロボディを寄せ上げる魅惑的なカットが公開された。 同号の表紙は乃木坂46・池田瑛紗がつとめている。伊織の他