今年の世相と農作物の出来栄えは？一晩煮込んだお粥の状態で占う伝統の神事です。諏訪郡下諏訪町の諏訪大社下社春宮で14日夜始まった「筒粥神事（つつがゆ）」。ヨシの茎44本を白米や小豆と一緒に一晩煮て翌朝、ヨシの中に入った粥（かゆ）の状態で一年の世相や農作物の豊凶を占う神事です。夜が明け、15日午前5時ごろ。「小麦、上の中」粥の状態を確認した神職から占いの結果が告げられました。44本のうち、43本には農作物の名前