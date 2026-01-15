「これはいいよ～」「いいよ～」下伊那郡阿南町。吐く息も真っ白の午前1時半。柔らかな表情の面を付けた神様「幸法」が登場し観客の前で舞を披露しました。「今年は大豊作だこりゃ！」これは、伊豆神社で行われた「新野の雪祭り」。室町時代に伝わったとされ国の重要無形民俗文化財に指定されています。一年の豊作を祈り、田楽、神楽、猿楽などの日本の芸能絵巻が徹夜で繰り広げられます。新野地区では少子高齢化が進