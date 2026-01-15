£±£µÆü¡¢¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬£²¹æ£Ã¡×¡£¡Ê¼òÀô¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ýê¹¾ÇÈ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¼òÀô1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ï15Æü¸á¸å0»þ1Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±1»þ1Ê¬¡Ë¡¢ÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¡ÖAlSat-3A¡×¤ò±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬2¹æC¡×¤Ç¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£±ÒÀ±¤ÏÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹ñÅÚÄ´ºº¤äËÉºÒ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£Ä¹À¬¥·¥ê¡¼¥º±¿ÈÂ