宇宙飛行士･油井亀美也さんが地球に帰還去年8月から国際宇宙ステーションに滞在していた宇宙飛行士の油井亀美也さんが地球に帰還しました。【写真を見る】「人生で最も輝いていた瞬間」宇宙飛行士・油井亀美也さん地球に帰還米・カリフォルニア州沖合に着水笑顔で手を振る約5か月国際宇宙ステーションに滞在油井亀美也さんら4人の宇宙飛行士が乗った宇宙船は、日本時間の午後5時40分すぎにアメリカ・カリフォルニア州の沖