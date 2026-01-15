8日から延焼が続く山梨県の山火事について、上野原市の一部に出されていた避難指示が7日ぶりに解除されました。【映像】白い煙が立ち上る山（現地の様子）上野原市で8日に発生した山火事は、隣接する大月市側にも燃え広がり、15日午後5時現在、焼失面積は合わせて230ヘクタールに及んでいます。発生当日から上野原市大目地区の一部あわせて76世帯に避難指示が出されていましたが、消防によりますと15日午後7時半に7日ぶりに