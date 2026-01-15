■台風1号(ノケーン) 【画像】全国の天気を地方ごとに 2026年1月15日18時40分発表気象庁 15日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯10度20分 (10.3度)東経128度50分 (128.8度)進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風