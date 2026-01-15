１５日放送の日本テレビ系「ぐるナイゴチ２７開幕！新メンバーは２人！２時間ＳＰ」（午後７時）で、「ゴチになります！」の新メンバーが発表され、女優の倉科カナが新たに加入することがわかった。この日は東京・後楽園飯店で１人２万円の設定でゴチバトルが行われ、男性新メンバーとして佐野勇斗がまず発表された。女性メンバーは、同局の岩田絵里奈アナが「ひょっこりはん」のコスプレで都内の駐車場から中継して出演。車で