東京都はきょう（15日）、来年度からの6年間で新たに1200戸の「アフォーダブル住宅」を供給する方針を明らかにしました。「手ごろな価格で住める住宅」いわゆるアフォーダブル住宅について、都はこれまでにも民間企業とファンドを設立し、相場の8割ほどの家賃の住宅およそ300戸を子育て世帯に供給する方針を明らかにしていました。小池都知事はきょう、都営住宅などの管理をおこなう東京都住宅供給公社と連携し、新たに1200戸のア