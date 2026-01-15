『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「横浜市長“パワハラ疑惑”を告発人事部長が“顔出し・実名”で」についてお伝えします。◇横浜市役所人事部長久保田淳氏「いわゆるパワハラ。パワーハラスメント。労働者としての権利や人権を軽視した問題ある言動がみられた」15日、現役の横浜市の人事部長が、異例の“顔出し・実名”で明かしたのは、横浜市の山中竹春市長（53）の言動について。横浜市役所人事