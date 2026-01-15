“在留資格”を持たず、突如親友が入管施設に収容されてしまう──引き裂かれた友だち同士を通じて難民問題を描いた映画『イマジナリーライン』が1月17日（土）にユーロスペースをはじめ全国劇場で公開される。主演をつとめたのは、連載「なかしーの山手線一周呑み」などananでおなじみの俳優、中島侑香さんだ。フィクションを通して、“知るきっかけ”を作る2023年6月、不法残留する外国人らを難民申請中でも送還可能とする「入管