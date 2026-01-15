アメリカ西部・ワシントン州で目撃されたのは、パトカーの追跡から逃れようとする1台の車です。逃走車が勢いよくT字路に進入した、その時、逃走車が茂みへと突っ込みました。すると、車内から“何か”が飛び出しました。よく見ると、その正体は“犬”。映像では、衝突のはずみで外に投げ出され、そのまま逃げていく様子が映っていました。警察官が車に乗っていた39歳の男と28歳の女を取り押さえます。さらに、後ろの座席には、もう