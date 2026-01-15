福岡・宗像市で、車6台が絡む事故の現場がみられました。映像では、横転したトラックやボンネットが開いた車。道路の至る所に車のパーツとみられる破片が散乱している様子がわかります。警察によりますと、トラックが別のトラックに追突したはずみで、前方の車などにぶつかり、乗用車など4台が立て続けに巻き込まれたといいます。事故に巻き込まれた人は「この交差点を左折するので止まっていた。止まったところに後ろからドーンと