Ï·¸åÇË»º¤ÎÂç¤­¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎËÄ¤é¤ó¤À¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ·¸å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÊÝ¸±¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¼«Æ°Åª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤Ï¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÁªÂò»è¤òÃ¥¤¦¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Â­¤«¤»¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤ÎÂ¿¤µ¤¬¤Ê¤¼Ï·¸åÇË»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÂÐºö¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï·¸åÇË»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤À¸³è¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï¡©Ï·¸åÇË»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ