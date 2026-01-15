手土産にもバレンタインにも！「クリスピー・クリーム・ドーナツ」新作5選1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。2026年1月14日からはバレンタインシーズン限定で、産地にこだわったチョコレートを使用した新作ドーナツが販売されています。今回はその中から、“本格ショコラドーナツ”全5種類をフードライターが実食。本音レビューと共にご紹介します。【画像】「ビジュいい